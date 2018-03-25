На горнолыжном курорте Приэльбрусье закрыли канатные дороги

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - МЧС предупреждает об ограничении движения по дорогам Эльбрусского района Кабардино-Балкарии в связи с опасностью схода лавин, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по КБР в воскресенье.

"В связи с выпадением большого количества осадков 25 марта поляны Большие нарзаны, Чегет, Азау и канатные дороги закрыты для посещения", - говорится в пресс-релизе.

Также отмечается, что движение на федеральной автодороге Прохладный-Азау (А158) у поселка Нейтрино, по мосту у поселка Эльбрус, у турбазы Тегенекли, мимо поселка Байдаево, от окраины поселка Терскол до поляны Азау осуществляется одиночным порядком при наблюдении за прилегающим склоном.

Ущелье Адыл-су, где расположен альплагерь Шхельда, закрыто для посещения.

По данным "Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в горах КБР сохраняется лавиноопасность.

Как сообщалось, в субботу в верховьях Баксанского ущелья, в районе Приэльбрусья, сошло 12 лавин разного объема, а также селевой поток по реке Мукулан (левый приток Баксана, чуть выше Тырныауза). Ранее, утром 24 марта лавина сошла на автомобильную стоянку на поляне Азау в Приэльбрусье. Под массой снега оказалось 15 машин. Автостоянку расчистили, жертв и пострадавших нет.