Число пострадавших на пожаре в ТЦ в Кемерово выросло до 15 человек

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Пятнадцать человек находятся в больницах Кемерово после пожара в торговом центре, сообщил журналистам руководитель центра медицины катастроф Сергей Малиновский.

"Один пострадавший в областной детской больнице, 12 - в 3-ей городской больнице, двое - во второй горбольнице", - сказал он.

По его словам, состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое, у двоих - средней степени тяжести, остальные - в легкой степени.

В настоящее время тушение пожара продолжается.

Как сообщалось, четверо детей погибли на пожаре в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" в центре Кемерово.

Проводится эвакуация, на месте работают все службы города. Предположительно, очаг возгорания находился в одном из кинозалов.

Ранее в пресс-службе МЧС сообщили "Интерфаксу", что пожару в торговом центре в Кемерово был присвоен третий ранг сложности, площадь возгорания увеличилась с 450 до 1,5 тысяч кв. метров.