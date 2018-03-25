Число жертв пожара в ТЦ в Кемерово возросло до пяти

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Следствие располагает данными о пяти погибших в пожаре в Кемерово - одного ребенка, одного мужчины и трех женщин, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Следственного комитета (СК).

В сообщении отмечается, что за медицинской помощью обратились 32 человека, из них 30 госпитализированы.

"Следствие обращается ко всем пострадавшим и очевидцам происшествия, которые обладают информацией о пожаре, с просьбой связаться со следственным управление СК России по Кемеровской области по телефону 8 909-517-00-98", - говорится в пресс-релизе.

Ранее в Следственном комитете сообщали, что жертвами пожара стали четыре человека - трое детей и женщина. Официальный представитель ведомства заявила, что тела погибших были обнаружены в детской игровой комнате.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в центре Кемерово произошел в воскресенье днем. Огонь не удается потушить до сих пор. В Кемеровской области был введен режим чрезвычайной ситуации.

Первый заместитель начальника ГУ МЧС по региону Евгений Дедюхин рассказал журналистам, что родственники не могут связаться с 17 человеками, которые, предположительно, могут находиться в торгово-развлекательном центре.

Предположительно, очаг возгорания находился в одном из кинозалов, заявил "Интерфаксу" первый замгубернатора Кемеровской области Владимир Чернов, находящийся на месте происшествия. Вместе с тем, очевидцы пожара сообщили агентству, что пожар начался на детской площадке, расположенной на 4-м этаже торгового центра.