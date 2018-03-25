Скворцова поручила оказать содействие в организации помощи пострадавшим на пожаре в Кемерово

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Глава Минздрава России Вероника Скворцова дала поручение специалистам федеральных медучреждений оказать содействие коллегам в Кемерово для помощи пострадавшим в пожаре в торгово-развлекательном комплексе, унесшем жизни пяти человек, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"В связи с пожаром в торговом центре в города Кемерово министр Вероника Скворцова дала поручение специалистам федеральных учреждений оказывать необходимое содействие региональным коллегам в организации медицинской помощи пострадавшим",- сказали в пресс-службе в воскресенье.

Кроме того, добавили в пресс-службе, по поручению министра в Кемеровскую область направлена группа специалистов Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России для оказания психологической и психотерапевтической помощи пострадавшим и родственникам погибших в результате пожара в торговом центре.

По последним данным, 7 человек погибли на пожаре в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" в центре Кемерово, 30 человек госпитализированы.

Глава МЧС России Владимир Пучков вылетел в Кемерово, чтобы на месте проконтролировать работы по ликвидации последствий пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" и оказание помощи пострадавшим.