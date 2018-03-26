Шесть пассажиров автобуса "Новороссийск-Дербент" пострадали в ДТП на Ставрополье

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Рейсовый автобус "Новороссийск - Дербент" попал в автоаварию в Ставропольском крае, есть пострадавшие, сообщает краевое управление ГИБДД.

"В ночь на понедельник на 321 км федеральной автодороги "Кавказ" (территория Минераловодского района) водитель автобуса ГолАЗ, следовавшего по маршруту "Новороссийск - Дербент", не справился с управлением и допустил опрокидывание автобуса в правый кювет", - говорится в сообщении.

Управление отмечает, что в настоящее время известно о шести пострадавших пассажирах, они доставлены в больницу Пятигорска.

Всего в момент аварии в автобусе находилось 37 пассажиров и два водителя.

По уточненным данным ГИБДД, пассажиры, которые не получили травм, доставлены на автовокзал в город Минеральные Воды, где их заберёт подменный автобус.

Также отмечается, что "в качестве основной версии ДТП рассматривается ошибка водителя - сон за рулем".

"На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и специалисты экстренных служб. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Движение транспорта на месте автоаварии не затруднено", - говорится в пресс-релизе.