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Вылет самолета с Камчатки задержали из-за сообщения о бомбе

Заведено дело о ложном сообщении об акте терроризма

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело против мужчины, сообщившего о минировании самолета, готовившегося к вылету по маршруту "Петропавловск-Камчатский - Москва", сообщает в понедельник пресс-служба Камчатской транспортной прокуратуры.

"Дело возбуждено по ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма)", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 23 марта.

"Мужчина с мобильного телефона позвонил на номер Единой экстренной службы и сообщил о заминировании воздушного судна находящегося на стоянке аэропорта Петропавловск-Камчатский (Елизово). Вылет рейса был задержан", - отмечают в прокуратуре.

Самолет смог вылететь в пункт назначения после проверки информации спецслужбами.

"В настоящее время авиакомпанией устанавливается ущерб, причиненный за задержку вылета авиарейса", - сказано в сообщении.

Теги: Россия, Петропавловск-Камчатский
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