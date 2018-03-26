Глава МЧС заявил о шансах найти живых в горящем ТЦ в Кемерове

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Спасатели на месте пожара в Кемерове надеются найти живых.

"Шансы есть всегда, надежда есть всегда", - заявил глава МЧС РФ Владимир Пучков журналистам, отвечая на вопрос о шансах найти живых на месте пожара.

Спасатели делают все от них зависящее чтобы найти живых.

В горящем торговом центре в Кемерове высокое задымление и нулевая видимость, сообщил Владимир Пучков. Температура в торговом центре достигает 600-700 градусов.

"В соответствии с нашим опытом мы выполняем целый комплекс мероприятий, осуществляем поиск по сотовым, работают кинологи, используем специальную технику для поиска живых", - сказал он.

По информации МЧС, количество погибших во время пожара в торговом центре в Кемерове достигло 37 человек, пропавших без вести - 64, еще 84 человека пострадали. На месте пожара работают 663 человека, 123 единицы техники.