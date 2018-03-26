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МЧС заявило о 37 погибших, 84 пострадавших и 64 пропавших без вести во время пожара в Кемерове
В России Пожар в торговом центре в Кемерове

Спасатели не обнаружили людей в третьем кинозале ТЦ в Кемерово

Есть обновление от 06:33

Доступ в последний кинозал блокировали обрушившиеся конструкции

Спасатели не обнаружили людей в третьем кинозале ТЦ в Кемерово
Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове
Фото: ТАСС, Данил Айкин

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Спасатели проникли в остававшийся недоступным кинозал торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово, однако обнаружить пропавших без вести пока не удалось, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте ЧС.

"Проверены все кинозалы. Людей не обнаружено", - сказал он.

Входные двери в кинозалы центра не были заблокированы.

"Все залы были открыты. Доступ в последний кинозал блокировался обрушившимися конструкциями и дымом", - сказал источник.

Он уточнил, что на месте третьего кинозала обрушились перекрытия, и, возможно, тела погибших находятся под завалами. Спасатели продолжают разбор обрушившихся конструкций.

По информации МЧС, количество погибших во время пожара в торговом центре в Кемерове достигло 37 человек, пропавших без вести - 64, еще 84 человека пострадали. На месте пожара работают 663 человека, 123 единицы техники.

Пожар в торговом центре в Кемерово

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Теги: Россия, Кемерово
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