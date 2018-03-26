Один из находившихся на свободе фигурантов дела "приморских партизан" взят под стражу

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Ужесточена мера пресечения одному из фигурантов уголовного дела так называемых "приморских партизан", которое в третий раз рассматривается в Приморском краевом суде.

"Подсудимому Алексею Никитину мера пресечения изменена с подписки о невыезде на заключение под стражу", - сообщила в понедельник агентству "Интерфакс" пресс-секретарь крайсуда Виктория Ковалева, не уточнив дату принятия этого решения. Она также добавила, что судебное следствие на процессе завершено, на очередном заседании суда проходят прения сторон.

Ранее Никитин и еще один подсудимый Вадим Ковтун находились под подпиской о невыезде, еще трое - Александр Ковтун, Владимир Илютиков, Максим Кириллов - содержатся под стражей.

Как сообщалось, в июне 2017 года в Приморском краевом суде началось новое рассмотрение этого уголовного дела, пересматривается эпизод с разбойным нападением и убийством четырех человек осенью 2009 года. Дело слушается с участием коллегии присяжных заседателей, которая была сформирована с пятой попытки. Перед судом предстали пятеро фигурантов - Александр Ковтун, Владимир Илютиков, Максим Кириллов, Алексей Никитин, Вадим Ковтун. На первом заседании суда Вадим Ковтун, Максим Кириллов и Алексей Никитин заявили, что не признают себя виновными по исследуемому эпизоду. Александр Ковтун и Владимир Илютиков отказались от дачи показаний.

Летом 2016 года на втором судебном процессе коллегия присяжных заседателей оправдала подсудимых, после чего Александра Никитина и Вадима Ковтуна освободили в зале суда. Трое других - Александр Ковтун, Владимир Илютиков и Максим Кириллов - остались под стражей, поскольку им предстоит отбывать наказание по другим эпизодам, за которые они ранее были осуждены.

С такими итогами процесса не согласилась прокуратура Приморья и обжаловала их. В конце 2016 года Верховный суд РФ отправил дело на новое, третье, рассмотрение.

Преступная группа действовала в Приморском крае в 2009 году. Первый судебный процесс с участием присяжных по этому делу продолжался с января 2013 года по апрель 2014 года. Приморский краевой суд признал фигурантов виновными в убийствах нескольких человек, в том числе двух милиционеров, ранении еще нескольких стражей порядка, кражах, в том числе оружия и боеприпасов из отделения милиции, разбоях и в ряде других преступлений.

Подсудимые были приговорены к различным срокам - от 22 лет заключения до пожизненного лишения свободы.

Весной 2015 года они обжаловали вынесенный приговор. В мае того же года Верховный суд РФ смягчил наказание всем фигурантам, а также вернул на повторное рассмотрение эпизод с разбойным нападением и убийством четырех человек.