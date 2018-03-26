Число жертв пожара в Кемерове увеличилось до 51 человека

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Число погибших при пожаре в торговом центре в Кемерове выросло до 51 человека, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"По предварительным данным, погиб 51 человек",- сказал собеседник агентства.

Спасатели уже более 15 часов продолжают борьбу с сильным пожаром в торговом центре "Зимняя вишня". "Задымление продолжается. Наши пожарные идут по термоточкам и ликвидируют их одну за одной", - сообщил на селекторном совещании глава МЧС Владимир Пучков.

Ранее источник в оперативном штабе на месте ЧС говорил о как минимум 50 погибших. К тому моменту МЧС подтверждало гибель 48 человек, 16 человек числились пропавшими без вести.

Госпитализированы 12 человек еще 36 человек отпущены на амбулаторное лечение. Представитель администрации региона сообщил, что двое пострадавших, включая ребенка, остаются в тяжелом состоянии.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове вспыхнул в минувшее воскресенье. Утром в понедельник в оперативном штабе сообщили о ликвидации открытого горения.