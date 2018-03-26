Двое взрослых и девочка насмерть отравились угарным газом в Свердловской области

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Семья из трех человек погибла, предположительно, в результате отравления угарным газом в частном доме в Красноуфимске, сообщает прокуратура Свердловской области.

Информация об обнаружении тел погибших в их квартире на улице Ясная поступила в понедельник около 9:30 по местному времени (7:30 по Москве).

"Предварительно, их гибель наступила в результате отравления угарным газом. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, семья проживала в частном жилом доме на две семьи. Утром соседи погибших почувствовали себя плохо и вызвали "скорую помощь". Приехавшие медики после оказания помощи решили заодно проверить и их соседей. Однако никто им не открыл, впоследствии в квартире были обнаружены тела погибших.

Отмечается, что в доме газовое отопление. У каждого из соседей свой газовый котел. Семья погибших благополучная, обеспеченная, на учете не состояла, управляет магазином по продаже газового оборудования в Красноуфимске.

Сотрудники прокуратуры будут выяснять, когда в последний раз в доме специалисты газовых служб проверяли исправность газового оборудования.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону, по факту гибели трех человек, в том числе 14-летней девочки, возбуждено уголовное дело по ч.3 статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности трем лицам).

По данным газовой службы "ГАЗЭКС", по предварительной версии, семья отравилась угарным газом. "Скорее всего, в дымоходе не было должной тяги, и угарный газ от газового котла в результате пошел в помещение", - отмечается в сообщении "ГАЗЭКС".

Ранее хозяева квартиры отказались от услуг газовиков по техобслуживанию газового оборудования. В 2017 году они не пустили специалистов в дом для проверки приборов. Отец погибшего мужчины владеет магазином газового оборудования. Он написал письменное заявление об отказе от услуг газовиков, ссылаясь на свою квалификацию и самостоятельное обслуживание газовых приборов.