Вину за найденный на берегу Амура мешок с кистями рук возложили на судмедэкспертов

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Прокуратура Хабаровска в ходе проверки по факту обнаружения на берегу Амура мешка с кистями рук выявила нарушения в работе краевого бюро судебно-медицинской экспертизы, сообщает прокуратура Хабаровского края в понедельник.

"Установлено, что в КГБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы" не соблюдается законодательство, регулирующее передачу останков умерших на захоронение", - говорится в сообщении прокуратуры.

Уточняется, что в организации не налажена система учета захороненных и еще хранящихся частей тел, в том числе кистей рук, порядок учета останков не закреплен, ответственные лица не назначены.

"В ходе сверки информации выяснилось, что только в 2017 году в трех случаях кисти рук после проведения медико-биологической экспертизы были доставлены в морг КГБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы". Однако в настоящее время на хранении данные фрагменты неопознанных тел отсутствуют. Установить их местонахождение либо место и дату захоронения не представляется возможным", - отмечается в сообщении.

По результатам проверки прокурор города внес начальнику бюро представление об устранении выявленных нарушений.

Ранее сообщалось, что на одном из участков протоки Бешенная вблизи Хабаровска обнаружен мешок с 26 парами человеческих конечностей. По одной из версий, выдвинутой следствием, отсеченные конечности попали в реку в результате незаконной утилизации биологических отходов судебно-медицинским учреждением. Позже в краевом Минздраве эту версию опровергли.