Глава Бурятии поручил проверить торговые центры региона после трагедии в Кемерово

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В торговых центрах в Бурятии внепланово проверят соблюдение пожарной безопасности, организацию схем эвакуации и детские комнаты в связи с крупным пожаром в Кемерово.

Такое поручение дал глава Бурятии Алексей Цыденов Главному управлению МЧС по республике и республиканскому агентству гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-центр правительства региона. Проверки будут проведены в срочном порядке.

"Нужно еще раз проверить все торговые центры, предварительно проговорить с хозяевами, все заинтересованы, все с пониманием отнесутся", - сказал Цыденов, чьи слова приводятся в сообщении.

"Нужно внимательно проанализировать случай в Кемерово и проработать все ошибки и недоработки, чтобы у нас такого не случилось", - считает глава.

Кроме того, Цыденов направил телеграмму с соболезнованиями главе Кемеровской области Аману Тулееву.

Как сообщалось, пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово вспыхнул в минувшее воскресенье. Утром в понедельник в оперативном штабе сообщили о ликвидации открытого горения. По последним данным, подтверждена гибель 53 человек.

Следственный комитет РФ сообщил о задержании и допросе четырех человек по делу о пожаре, в том числе руководителя управляющей компании, которая обслуживала торговый центр, и арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания. Полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло взял расследование под личный контроль.