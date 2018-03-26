После гибели мужчины от упавшей с крыши наледи в Воронеже заведено уголовное дело

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили в Воронеже уголовное дело после гибели мужчины от упавшей с крыши дома наледи, сообщает региональное следственное управление СКР в понедельник.

Дело заведено об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 238 УК РФ).

По предварительным данным, в воскресенье днем из-за некачественной очистки крыши многоквартирного дома №2 по улице Театральная от снега сотрудниками ООО УК "Ваш дом" образовалась наледь, которая упала на 71-летнего мужчину.