В Сибири начались проверки в местах массового скопления людей

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Места массового скопления людей проверяют во всех регионах Сибири.

"В регионах Сибирского федерального округа начаты проверки соблюдения норм безопасности в местах массового пребывания людей", - сообщает окружной информационный центр.

По последним данным, в результате начавшегося 25 марта пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово погибли 64 человека. По данным полпредства, 11 пострадавших остаются в больницах, один из них - в тяжелом состоянии.

Площадь пожара составила 1,6 тыс. кв. метров, на месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция, тела шести человек на данный момент не найдены.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статьям "причинение смерти по неосторожности", "нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", которое передано для дальнейшего расследования в Главное следственное управление СКР.