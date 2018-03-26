Пассажирский автобус перевернулся в Алтайском крае

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Пассажирский автобус, следовавший из Белокурихи Алтайского края в кемеровский Новокузнецк, перевернулся на трассе. Об этом сообщили в понедельник агентству "Интерфакс" в пресс-центре главного управления МВД РФ по региону.

"Предварительно установлено, что водитель 1964 года рождения не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В автобусе находилось 36 пассажиров. В результате ДТП имеются пострадавшие, пока сложно сказать, сколько именно, но у людей минимальные повреждения, у кого-то просто ушиб пальца", - сказали в пресс-центре.

В настоящее время с пострадавшими работают сотрудники скорой медицинской помощи.