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Полковник Максименко на допросе в суде заявил о своей невиновности

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Обвиняемый в коррупции начальник управления собственной безопасности Следственного комитета России, полковник Михаил Максименко заявил в суде о своей невиновности и об отсутствии у него полномочий совершить то, что ему инкриминируют, передает корреспондент "Интерфакса".

"Моя должность не предусматривала процессуальных полномочий, в том числе по возбуждению дел и изменению квалификации обвинений. (...) Я не использовал свои полномочия и не мог принимать процессуальные решения, которые мне вменяет как якобы совершенные за взятки. Доводы обвинения о том, что я в силу авторитета занимаемой должности совершил указанные действия, надуманы", - заявил Максименко на допросе в Мосгорсуде в понедельник.

Полковнику инкриминируется получение двух взяток в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ) - $500 тыс. от предпринимателя Олега Шейхаметова и $50 тыс. от бизнесмена Бадри Шенгелии.

Согласно обвинительному заключению, Максименко получил от Шейхаметова денежные средства за содействие освобождению из СИЗО и смягчение обвинения соратнику криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) - Андрею Кочуйкову (Итальянец), задержанному после перестрелки у ресторана Elements на Родчельской улице в Москве в декабре 2015 года.

Второй эпизод дела Максименко связан с якобы полученными им от петербургского бизнесмена Шенгелии 50 тыс. долларами за организацию служебной проверки и возбуждение дела против сотрудников полиции, которые проводили оперативные мероприятия в отношении предпринимателя и незаконно изъяли у него часы.

По первому эпизоду Максименко на допросе в суде, в частности, пояснил, что с "Шейхаметовым не знаком вовсе" и "никаких денег от него, в том числе через посредников, не получал".

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Вместе с тем, рассказал полковник, весной 2016 года на тот момент замначальника УСБ СКР Александр Ламонов сообщил ему, что "к нему обратились некие его знакомые по вопросу смягчения ответственности Кочуйкова и (Эдуарда) Романова".

"Какие это были люди - он не уточнил. (...) Ни о каких коррупционных предложениях с указанием денежных средств речи не шло", - пояснил Максименко.

При последующих разговорах с Ламоновым, показал полковник, тот сообщил ему, что "уже получил денежные средства, и они лежат у него в сейфе".

"Я сразу не отреагировал на это и не доложил руководству, поскольку мне надо было обдумать ситуацию, и это могла быть дезинформация с целью проверки и провокации", - уточнил Максименко, отметив, что, "если бы информация не подтвердилась", он был бы "опорочен среди сотрудников (СКР - ИФ)".

Далее, по словам Максименко, события развивались следующим образом: он дал совет Ламонову вернуть деньги лицам, от которых он их взял, что тот в итоге, как он сам сообщил полковнику, и сделал. "Я не стал об этом докладывать официально, потому что не был уверен, что это не было провокацией", - заключил подсудимый.

Он добавил, что Ламонов, никакие "коробки с деньгами" к нему домой не привозил, как считает обвинение и рассказывал в суде сам замначальника УСБ СКР.

По эпизоду с Шенгелией Максименко показал, что предприниматель обращался к нему и сообщал о незаконно изъятых у него сотрудниками правоохранительных органов часах.

"Я мог ему посоветовать обратиться в правоохранительные органы с официальным заявлением", - подчеркнул полковник.

Ранее в Мосгорсуде был допрошен сам Шенгелия. Из оглашенных в суде его показаний, которые он давал на предварительном следствии, следует, что Максименко сообщал ему о необходимости организации уголовного преследования сотрудника МВД Романа Полозаева - "доверенного лица (начальника ГСУ СК по Санкт-Петербургу Александра) Клауса", деятельностью которого был недоволен глава УСБ СКР.

В свою очередь, Максименко в понедельник заявил в суде, что "никаких конфликтов с Клаусом" у него не было и "желания сменить его в должности" он не имел.

"Никаких денежных средств от Шенгелии в сумме 50 тысяч долларов я не получал", - заключил полковник.

Теги: Михаил Максименко
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