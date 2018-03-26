Появилось видео начала пожара в кемеровском ТЦ

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В интернете появилось видео с камеры наблюдения в кемеровском ТЦ "Зимня вишня", на котором запечатлено начало пожара.

На видео видно, как обычное поведение посетителей торгового центра резко меняется, и они начинают бежать в одну сторону. На заднем плане видна огненная вспышка. Проход за считаные секунды заволакивает черный дым.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове вспыхнул в воскресенье, 25 марта. Утром в понедельник в оперативном штабе сообщили о ликвидации открытого горения, однако полностью потушить пожар до сих пор не удается. МЧС подтвердило гибель 64 человек. За медицинской помощью обратились более 40 пострадавших.

По данным СКР, после получения сигнала о пожаре сотрудник частного охранного предприятия отключил систему оповещения в ТЦ.