В ДТП с автобусом в Алтайском крае пострадали девять человек

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Девять пассажиров автобуса Белокуриха-Новокузнецк пострадали в аварии на трассе в Алтайском крае, госпитализирован один человек. Об этом сообщил в понедельник агентству "Интерфакс" источник в правоохранительных органах региона.

"Автобус потерял управление и съехал в кювет. В результате медицинскими работниками, прибывшими на место происшествия, были осмотрены девять пассажиров с различными жалобами - болями, ушибами и так далее. В результате в лечебное учреждение был доставлен только один пассажир, характер его травм - легкий", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что водитель автобуса был трезв.

Ранее в главном управлении МВД РФ по региону агентству "Интерфакс" сообщили, что во второй половине дня в понедельник водитель пассажирского автобуса 1964 года рождения не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В автобусе находилось 36 пассажиров. Количество пострадавших не уточнялось.

Это уже вторая авария с участием автобуса в понедельник в Алтайском крае. Утром на одной из трасс водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, в результате чего совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автобусом по маршруту "Барнаул - Горно-Алтайск". В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия. Его пассажир госпитализирована в местную центральную районную больницу.