Посол Финляндии опроверг информацию о сокращении дипломатического персонала в РФ

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Посол Финляндии в РФ Микко Хаутала высказался за сохранение нынешнего уровня дипломатического представительства во взаимоотношениях с Россией.

"Мне сложно, конечно, предсказать, какие решения будут приниматься в Хельсинки. Но я уверен, что наша дипмиссия, наше посольство, наше генконсульство - они всегда будут на территории РФ. Я думаю, что у нас планов нет, чтобы сокращать нашу активность, нашу деятельность, мы будем продолжать", - сказал он агентству "Интерфакс" в понедельник в Новосибирске.

Что касается влияния позиции ЕС в целом, отметил дипломат, об этом говорить преждевременно. "Эти решения (в Брюсселе - ИФ) еще принимаются. Я не могу, конечно, предсказать содержание будущих решений, но решения будут", - сказал посол.

Посол Финляндии в РФ возглавляет делегацию финских компаний, прибывшую в Новосибирск. Цель визита - укрепление взаимодействия между финскими и новосибирскими компаниями, поиски новых возможностей реализации сотрудничества, а также знакомство с возможностями инвестирования в регионе.

Ранее порядка 20 стран ЕС объявили о намерении выслать в понедельник российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Кроме того, 24 марта агентство Bloomberg со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника сообщило, что президент США Дональд Трамп согласился с рекомендацией своих советников, высказавшихся в пользу высылки из страны части российских дипломатов.