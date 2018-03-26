Бывшему менеджеру "Воентелекома" добавили срок и штраф за хищения по госконтрактам

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Экс-менеджер ОАО "Воентелеком" Сергей Побежимов приговорен к 6 годам лишения свободы и штрафу за хищение более 137 млн рублей у государства.

"Мещанский районный суд Москвы признал бывшего менеджера одного из департаментов ОАО "Воентелеком" Сергея П. виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ в хищении в 2011 - 2012 гг. совместно с другими лицами мошенническим путем 137,2 млн рублей, выделенных Минобороны России для выполнения трех государственных контрактов по ремонту и сервисному обслуживанию военной и специальной техники ВС РФ, - сообщили в Главной военной прокуратуре (ГВП). - В соответствии с позицией государственного обвинителя - представителя Главной военной прокуратуры и с учетом ранее назначенного Савеловским судом Москвы наказания Сергей П. приговорен к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн 200 тыс. рублей".

В апреле 2015 года Савеловский суд Москвы приговорил бывшего генерального директора "Воентелекома" Николая Тамодина к шести годам колонии общего режима, менеджера проекта этой компании Сергея Побежимова - к пяти годам заключения по делу о хищении более 714 млн рублей при исполнении государственного контракта по ремонту оборудования и техники связи. Таким образом, Побежимову увеличили срок пребывания в колонии и добавили штраф.

Также прокуратура наложила арест на денежные средства и имущество фигурантов дела на 50 млн рублей, в том числе арестовала принадлежащие им земельные участки и объекты недвижимости в Москве, Московской, Тамбовской и Калининградской областях. Осужденным и другими исполнителями преступления добровольно возмещено более 4 млн рублей.