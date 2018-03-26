Снежная глыба упала на женщину с крыши детского сада во Владимирской области

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Следователи в Александрове Владимирской области проводят проверку по факту получения травм местной жительницей при сходе снега с крыши детского сада №10, сообщает следственное управление СКР по региону.

По предварительным данным, около 17:00 23 марта 2018 года женщина забрала двухлетнего сына из детского сада и при выходе из здания они попали под сход снега с крыши.

Ребенок не пострадал.

Женщина с травмой головы и переломом ключицы госпитализирована в стационар местной клиники. Состояние ее здоровья находится под контролем врачей.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в воскресенье сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском погибла трехлетняя девочка от удара глыбы льда, которая упала на нее с гаража, а в Воронеже от упавшей с крыши наледи погиб мужчина. Также сообщалось, что в Подольске погибла женщина от упавшей с крыши глыбы льда.