Лидер "Справедливой России" призвал приостановить работу развлекательных площадок в ТЦ

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов призвал приостановить работу кинотеатров и развлекательных площадок в российских торговых центрах после трагедии в Кемерове.

"Убежден, что сейчас нужно специальным решением правительства приостановить работу всех развлекательных площадок, кинотеатров в торговых центрах", - сказал Миронов на брифинге в Госдуме в понедельник.

По его мнению, такая временная мера должна действовать до тех пор, пока в торговых центрах не будут проведены проверки, и уполномоченные лица не подтвердят их безопасность. "Проверили, все хорошо - открывайте. Но только после проверки, после подписи соответствующих лиц, которые будут нести полную ответственность", - сказал Миронов.

Как сообщалось, в воскресенье в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел пожар. По последним данным, 64 человека числятся погибшими, из них на текущий момент опознано девять детей. Госпитализированы 12 человек, из них один ребенок 11 лет находится в тяжелом состоянии, остальные получили средний или легкий вред здоровью.