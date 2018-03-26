Косачев выступил за симметричный ответ на высылку ЕС российских дипломатов

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев предложил симметрично ответить на высылку российских дипломатов из США и стран Европы.

"Журналисты засыпают цитатами с лент новостей о высылке российских дипломатов из США, Германии, Франции, Польши и ряда прикинувших к ним трансатлантических сателлитов", - написал Косачев на своей странице в фейсбуке.

"Предлагаю читать эти новости следующим образом: "США приняли решение о высылке 60 российских дипломатов из США и о высылке 60 американских дипломатов из России", - отметил сенатор, добавив, что на извинения надеяться не приходится, поскольку "не для этого затеяна эта беспрецедентно грязная и подлая игра".

В понедельник председатель Европейского совета Дональд Туск объявил, что решение о высылке российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля" приняли 14 европейских стран, в том числе Франция и Германия. В свою очередь США сообщили, что выдворят 60 российских дипломатов и закроют генконсульство в Сиэтле. Ранее российских дипломатов выслал Лондон.

"Дело Скрипаля"

В начале марта у торгового центра в британском Солсбери неизвестным веществом были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, они находятся в коме. Скрипаль, работавший на британскую разведку, был осужден в России за госизмену, но затем выпущен, с тех пор он жил в Соединенном Королевстве. Лондон обвиняет в причастности к отравлению Скрипаля Москву, Россия все обвинения отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все химическое оружие.