Госдеп США заявил о 12 разведчиках среди высланных российских дипломатов

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Среди 60 российских дипломатов, которые, согласно решению Белого дома, будут высланы из США по "делу Скрипаля", 12 человек являются сотрудниками российской разведки, говорится в заявлении представителя госдепа Хизэр Нойерт.

"Следует отметить, что мы начали процесс высылки 12 оперативников российской разведки из российского представительства при ООН, которые злоупотребляли привилегией на пребывание в Соединенных Штатах", - говорится в сообщении госдепа. В ведомстве ответили, что остальные 48 человек являются членами дипломатической миссии России в США.

Также в госдепе отметили, что российское консульство в Сиэтле будет закрыто до 2 апреля.

В свою очередь глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал меры стран Европы и США самой масштабной коллективной высылкой "сотрудников российской разведки".

"Объявленный сегодня чрезвычайный международный ответ со стороны наших союзников останется в истории как самая масштабная коллективных высылка российских сотрудников разведки; и это поможет защитить нашу коллективную безопасность", - говорится в твиттере Джонсона.

Ранее в понедельник агентство Associated Press сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа приняла решение выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле.

В свою очередь председатель Евросовета Дональд Туск объявил, что 14 европейских стран приняли решение о высылке российских дипломатов. Сотрудников российских дипмиссий выслали также Украина, Канада и ранее Великобритания.

Позже в МИД РФ обещали ответить на высылку российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля".

"Дело Скрипаля"

В начале марта у торгового центра в британском Солсбери неизвестным веществом были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, они находятся в коме. Скрипаль, работавший на британскую разведку, был осужден в России за госизмену, но затем выпущен, с тех пор он жил в Соединенном Королевстве. Лондон обвиняет в причастности к отравлению Скрипаля Москву, Россия все обвинения отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все химическое оружие.