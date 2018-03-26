Опознаны тела 23 погибших на пожаре в Кемерове

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - 23 погибших в результате пожара в Кемерово прошли процедуру опознания, сообщил замглавы МЧС России Владлен Аксенов.

"На настоящий момент 23 гражданина прошли процедуру опознания", - сказал Аксенов на селекторном совещании.

По его словам, в настоящее время госпитализированы 13 человек, 45 человек после осмотра и оказания помощи направлены на амбулаторное лечение.

Глава МЧС РФ Владимир Пучков заявил, что пропавшими числятся шесть человек.

"Погибшие - 64, это те, по кому родные оставили данные. Шестеро пропавших", - сообщил министр.

Тринадцать человек находятся в больнице, один из них, подросток, - в тяжелом состоянии. С ними работают психологи. Решается вопрос с организацией похорон, область берет расходы на себя, отметил министр.

"Особое внимание будет уделяться документам (погибших - ИФ), так как на пожаре они сгорели", - сказал Пучков.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове вспыхнул в воскресенье, 25 марта. Утром в понедельник в оперативном штабе сообщили о ликвидации открытого горения, однако полностью потушить пожар до сих пор не удается. МЧС подтвердило гибель 64 человек. За медицинской помощью обратились более 40 пострадавших.

Накануне источник "Интерфакса" в службах технического надзора региона заявил, что в качестве приоритетной на данный момент рассматривается версия о неисправной электропроводке. В свою очередь, в МЧС призвали не делать поспешных выводов о причинах произошедшего.