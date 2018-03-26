Режим ЧС ввели в семи муниципальных образованиях Алтайского края из-за подтопления

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Почти тысяча жилых домов и более двух тысяч приусадебных участков оказались подтопленными из-за разлива рек и активного снеготаяния в Алтайском крае, сообщает в понедельник пресс-центр правительства региона.

"Режим чрезвычайной ситуации в связи с ухудшением паводковой обстановки на территории региона объявлен в Белокурихе, Чарышском, Петропавловском, Солонешенском, Третьяковском, Алтайском районах. С 24 марта режим ЧС действует на территории Краснощековского района. По оперативным данным, в населенных пунктах региона талыми водами подтоплено 2 тысячи 109 приусадебных участков, 970 жилых домов", - говорится в сообщении.

При этом в данных домовладениях проживают 2 тысячи 300 человек. Частичное подтопление участков отмечается в селах Шипуновского, Зонального, Усть-Калманского, Смоленского, Советского районов. Из подтопленных домов эвакуированы 793 человека, 125 из которых находятся в пунктах временного размещения.

В крае работают 1 тысяча 442 спасателя и 402 единицы техники.

"Текущие погодные условия способствуют повышению уровня воды в реках, сохраняется угроза подтопления. (...) Специалисты оказывают помощь жителям сел, разбивают заторы на водотоках, откачивают воду с приусадебных участков и выполняют другие работы, чтобы ускорить отток талых вод с территории населенных пунктов. Жителям подтопленных сел доставляют бутилированную воду и препараты для профилактики инфекционных заболеваний", - сказано в пресс-релизе.

Домашний скот своевременно вывели на возвышенные места и обеспечили запасом кормов.

Как сообщалось, из-за резкого потепления, обильных снегопадов и дождей в Алтайском крае 24 марта обострилась паводковая ситуация и все силы и средства были переведены в режим повышенной готовности.