В центре Грозного загорелся многоэтажный жилой дом

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В центре Грозного на проспекте им. Ахмата Кадырова горит чердачное помещение 12-этажного жилого дома, сообщили "Интерфаксу" в главном управлении МЧС России по Чеченской республике. Пожару присвоен второй уровень.

Тушением в настоящее время занимаются 12 пожарных расчетов, а также привлечены две выдвижные лестницы, отметили в главном управлении. Данных о жертвах и пострадавших пока не поступало.

В настоящее время принимаются меры для того, чтобы пожар не распространился на жилые этажи, а также не перекинулся на другие здания. Территория вокруг дома блокирована.