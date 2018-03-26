Самолет британских ВВС провел разведку у западных границ России

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Стратегический разведывательный самолет британских Королевских ВВС RC-135W, способный вести разведку на большую глубину территории, в понедельник совершил многочасовой полет вблизи границ России в регионе Балтики, сообщается на западных авиационных ресурсах.

По их сведениям, британский самолет с бортовым номером ZZ665 и позывным RRR7226, вылетевший с авиабазы Уоддингтон в Англии, сначала осуществлял пролеты вдоль границ Ленинградской и Псковской областей, курсируя в воздушном пространстве Эстонии. Позже он совершил полет вблизи северной границы Калининградской области.

В минувшее воскресенье стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon также совершили очередные разведывательные полеты у Черноморского побережья России.

Кроме того, в воскресенье американский беспилотник в ходе разведывательного полета вдоль линии разграничения в Донбассе несколько раз подлетал на расстояние от 40 до 60 км к граничащим с Луганской областью Украины районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России.