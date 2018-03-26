Что произошло за день: понедельник, 26 марта

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Подтвердилась гибель большинства пропавших без вести в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове. В списке жертв - 64 человека. Не исключается, что это число может возрасти. В Кемеровской области объявлен трехдневный траур. Следственный комитет, занимающийся расследованием произошедшего, выявил серьезные нарушения в работе ТЦ. Оказалось, что пожарные выходы были заблокированы. Кроме того, выяснилось, что сотрудник частного охранного предприятия отключил систему оповещения в здании после получения сигнала о пожаре.

- Евросоюз объявил о высылке российских дипломатов из 14 стран ЕС на фоне расследования отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Кроме того, администрация президента США Дональда Трампа приняла решение выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле. Аналогичные меры также приняли Украина, Канада и Албания. Москва пообещала, что "указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно".

- Умер основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди. Он скончался в московской больнице после того, как был доставлен "скорой помощью" с улицы. По предварительным данным, причиной смерти могла стать сердечная недостаточность.

- Национальная авиакомпания Катара Qatar Airways намерена приобрести 25% акций московского аэропорта "Внуково".

- Российский гроссмейстер Сергей Карякин завершил вничью поединок с американцем Уэсли Со в рамках 13-го раунда проходящего в Берлине турнира претендентов. Это позволило россиянину набрать за тур до финиша 7,5 балла и выйти в единоличные лидеры турнира.