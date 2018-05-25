В деле об аварии автобуса в ХМАО с 12 погибшими появились новые фигуранты

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил о появлении новых фигурантов в уголовном деле о ДТП с участием автобуса спортивной школы "Сибиряк".

"Расширен круг лиц, которые будут привлекаться к уголовной ответственности. Продолжается проверка деятельности должностных лиц местной администрации, действиям которых также будет дана правовая оценка", - приводятся на сайте СКР слова Бастрыкина.

В пятницу председатель Следственного комитета России встретился в Сургуте с родителями детей - воспитанников спортивной школы "Сибиряк", пострадавших и погибших в результате ДТП в декабре 2016 года.

4 декабря 2016 года воспитанники и тренеры СДЮСШОР "Сибиряк", всего 33 человека выехали из Ханты-Мансийска в направлении города Нефтеюганска на автобусе "Karosa С934.1351". Двигаясь на 926-м километре автомобильной дороги Р-404 "Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск", автобус столкнулся с двигавшимся в сторону Ханты-Мансийска тягачом Volvo, водитель которого нарушил ПДД и выехал на полосу встречного движения.

Столкновение привело к изменению траектории движения автобуса, после чего он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым тягачом "Скания".

В результате ДТП погибли 12 пассажиров автобуса, из которых 10 детей. 19 человек, в том числе 16 детей, получили травмы различной степени тяжести.

Ранее Бастрыкин поручил передать материалы для дальнейшего расследования старшему следователю по особо важным делам при председателе СК России. Такое решение было принято в связи с тем, что многие потерпевшие были не удовлетворены проведенным расследованием.