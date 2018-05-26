Международный комитет ученых будет курировать проект коллайдера в Новосибирске

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Международный комитет ученых примет участие в дальнейшей работе над проектом будущего новосибирского коллайдера - "Супер чарм-тау фабрики", сообщил в субботу директор Института ядерной физики им. Г.И.Будкера (ИЯФ) Павел Логачев.

"Мировое сообщество физиков, самые уважаемые люди, которые участвовали в создании самых крупных на сегодня проектов - они участвуют не просто в оценке, но и в улучшении, в работе над будущим проектом (новосибирского ускорителя - ИФ)", - сказал он. Логачев уточнил, что в состав международной коллаборации готовы войти Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN), Институт физики высоких энергий (КНР), где уже создан коллайдер, близкий по параметрам к новосибирскому проекту, а так же ученые из Японии и Германии.

"Примерно 60% стоимости (ускорителя - ИФ) - это здание и сам ускорительный комплекс, а регистратор частиц, то есть детектор - 40%. И внутри этого детектора есть подсистемы которые зарубежные университеты или национальные лаборатории делают за собственные средства, потом привозят на нашу территорию и у нас эксплуатируют", - сказал он.

Он также отметил, что при условии финансирования, "Супер чарм-тау фабрику" можно построить за шесть лет.

В свою очередь, руководитель группы CERN Люси Линссен отметила, что эксперименты, планируемые на "Супер чарм-тау фабрике", не исключено, позволят приблизиться к ответу на ключевые вопросы современной физики: что такое "темная материя", на которую приходится подавляющая часть массы Вселенной, почему в наблюдаемой Вселенной почти полностью отсутствует антивещество.

Заведующий отделом Института ядерных исследований РАН (Москва) Юрий Куленко уточнил, что благодаря своим характеристикам будущий новосибирский коллайдер будет иметь возможность зафиксировать крайне редкие эффекты при распадах элементарных частиц.

Как сообщалось, ИЯФ к концу 2019 года должен подготовить проект "Супер чарм-тау фабрики" и технико-экономическое обоснование, по которому руководство страны примет решение о финансировании строительства коллайдера. В настоящее время проект частично финансируется за счет грантов, которые выигрывает институт. Общая стоимость проекта на сегодняшний день - около 40 млрд руб. ИЯФ уже вложил в реализацию проекта около $40 млн из внебюджетных средств института. Проекты зданий и сооружений, которые предполагается построить, подготовлены за счет средств федерального бюджета.

В 2015 году в ИЯФ был запущен источник электронов (инжекционного комплекса) для первой очереди ускорительного комплекса со встречными электрон-позитронными пучками "Комплекс ВЭПП-5" ("Супер чарм-тау фабрика"). В строящемся новом коллайдере предстоит еще, помимо нового оборудования, построить несколько зданий, часть тоннелей для ускорителя уже подготовлена.

Проект "Супер чарм-тау фабрики" в 2011 году вошел в число шести научных мегапроектов, отобранных Минобрнауки РФ.

Светимость, то есть число наблюдаемых за секунду столкновений элементарных частиц в строящемся коллайдере должна быть примерно в 1 тыс. раз больше, чем то, что достигнуто на настоящий момент в институте и даже больше, чем у Большого адронного коллайдера. В случае запуска ускорителя эксперименты, требующие сейчас нескольких лет, можно будет проводить в течение нескольких недель, тем самым повышается вероятность зафиксировать редкие или не предусмотренные современной теорией процессы, и способствовать поиску новой формы материи.

Институт ядерной физики им. Г.И.Будкера является одним из ведущих мировых центров в нескольких важных областях физики высоких энергий, управляемого термоядерного синтеза и прикладной физики. По большинству своих направлений ИЯФ является единственным в России.