Абэ прибыл из Петербурга в Москву для участия в российско-японском саммите

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибыл в Москву, где в субботу в рамках официального визита у него пройдут переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

В аэропорту японского премьера встретил замминистра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.

В Россию Абэ приехал еще 24 мая - он вместе с российским лидером участвовал в мероприятиях Петербургского международного экономического форума, где Япония имела статус страны - официального гостя.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков в преддверии встречи рассказал журналистам о повестке переговоров лидеров России и Японии.

"Ожидается, что в ходе переговоров состоится обмен мнениями по вопросу заключения мирного договора", - сказал он.

"При этом будущий документ должен базироваться на послевоенных реалиях - однозначно зафиксировано четкое признание Японией итогов Второй мировой войны и законность перехода Южных Курил к нашей стране в соответствии с договоренностями между союзными державами (Ялтинское соглашение от 11 февраля 1945 года, Потсдамская декларация от 26 июля 1945 года), а также их российской правосубъектности на протяжении послевоенных лет", - сказал Ушаков.