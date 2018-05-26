Путин и Абэ связались по видеосвязи с российским и японским космонавтами на МКС

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ вышли на связь с экипажем Международной космической станции, на борту которой находится российский и японский космонавты.

Видеосвязь с МКС была организована из Кремля, где в это время проходят российско-японские переговоры на высшем уровне.

Абэ прибыл в Россию еще 24 мая. Он вместе с Путиным принимал участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума. 26 мая начался официальный визит Абэ в Россию, мероприятия, в рамках которого проходят уже в Москве.

В состав экспедиции МКС 54/55, находящейся на борту, входят российский космонавт Антон Шкаплеров и японский астронавт Норисиге Канаи.