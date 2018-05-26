Путин и Абэ обсудили шаги на пути к подписанию мирного договора

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Токио продолжат поиск взаимоприемлемых решений, связанных с заключением мирного договора, которые отвечали бы стратегическим интересам двух стран.

"В ходе переговоров обсудили вопросы, касающиеся мирного договора. Считаем важным терпеливо продолжать поиск решений, которые отвечали бы стратегическим интересам и России, и Японии, были бы приняты народами обеих стран", - заявил Путин после переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ .

По словам президента, в этом контексте лидеры рассмотрели реализацию договоренностей о совместной хозяйственной деятельности на Южно-Курильских островах.

"Удовлетворены состоянием диалога по пяти утвержденным ранее направлениям - аквакультуре, тепличным хозяйствам, пакетным турам, ветроэнергетике и переработке отходов", - отметил Путин.

Российский лидер также сообщил о поддержке предложения об осуществлении третьей японской бизнес-миссии на острова во второй половине этого года.

В свою очередь Синдзо Абэ надеется, что совместная хозяйственная деятельность на Южных Курилах позволит Москве и Токио найти взаимоприемлемое решение по мирному договору.

"Японцы и россияне смогут пожинать на островах (Южных Курилах) плоды совместной работы. Если сотрудничать, то можно добиться больших результатов, которые приносят обоюдную выгоду", - сказал Абэ после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

"С большим нетерпением буду ждать следующей встречи в сентябре во Владивостоке (где пройдет Дальневосточный экономический форум - ИФ)", - заключил премьер Японии.