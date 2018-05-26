Путин и Абэ обсудили шаги на пути к подписанию мирного договора

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Токио продолжат поиск взаимоприемлемых решений, связанных с заключением мирного договора, которые отвечали бы стратегическим интересам двух стран.
"В ходе переговоров обсудили вопросы, касающиеся мирного договора. Считаем важным терпеливо продолжать поиск решений, которые отвечали бы стратегическим интересам и России, и Японии, были бы приняты народами обеих стран", - заявил Путин после переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ .
По словам президента, в этом контексте лидеры рассмотрели реализацию договоренностей о совместной хозяйственной деятельности на Южно-Курильских островах.
"Удовлетворены состоянием диалога по пяти утвержденным ранее направлениям - аквакультуре, тепличным хозяйствам, пакетным турам, ветроэнергетике и переработке отходов", - отметил Путин.
Российский лидер также сообщил о поддержке предложения об осуществлении третьей японской бизнес-миссии на острова во второй половине этого года.
В свою очередь Синдзо Абэ надеется, что совместная хозяйственная деятельность на Южных Курилах позволит Москве и Токио найти взаимоприемлемое решение по мирному договору.
"Японцы и россияне смогут пожинать на островах (Южных Курилах) плоды совместной работы. Если сотрудничать, то можно добиться больших результатов, которые приносят обоюдную выгоду", - сказал Абэ после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
"С большим нетерпением буду ждать следующей встречи в сентябре во Владивостоке (где пройдет Дальневосточный экономический форум - ИФ)", - заключил премьер Японии.
Территориальная проблема является основным препятствием для полного урегулирования российско-японских отношений и подписания мирного договора между странами.
Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
В соответствии с советско-японской декларацией 1956 года, прекратившей состояние войны между СССР и Японией, СССР соглашался передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи, однако только после заключения мирного договора между двумя странами, которого до сих пор нет.
В декабре 2016 года состоялся визит Путина в Японию. Итогом этой поездки стала общая нацеленность Москвы и Токио решать проблемы для заключения мирного договора между двумя странами. Стороны договорились обсудить возможность начала совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.