Шквалистый ветер остановил переправу в Крым

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Паромы в Керченском проливе приостановили движение утром в воскресенье из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС России.

Керченская переправа (порт "Крым" - порт "Кавказ") используется для перевозки пассажиров, автомобилей, автобусов и железнодорожных вагонов между полуостровом Крым и Краснодарским краем.

В середине мая текущего года началось движение легковых машин и автобусов по самому длинному в России (19 км) Крымскому мосту, грузовики пустят по нему осенью текущего года, поезда пойдут в декабре 2019 года. Пассажиропоток на переправе резко сократился, теперь ей в основном пользуются водители фур.