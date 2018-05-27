Что произошло за день: воскресенье, 27 мая

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Четыре российских военных погибли в Сирии в результате атаки боевиков на позиции сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор.

- Посол РФ в Австралии назвал бездоказательными обвинения в причастности России к крушению МН17. По его словам, пассажиры сбитого над Донбассом "Боинга" стали жертвами спланированной провокации.

- Американская делегация прибыла в Северную Корею для подготовки к саммиту с участием президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, однако сама встреча галв государств до сих пор остается под вопросом.

- Тысячи активистов левого толка и противников расизма вышли на улицы Берлина, чтобы противостоять маршу, созванному германской правопопулистской партией "Альтернатива для Германии".

- В Москву приехала группа Hollywood Vampires. В преддверии завтрашнего концерта ее участники пообщались с журналистами. Джонни Депп признался, что хотел бы посетить мавзолей Ленина, а Элис Купер сказал, что российская столица напомнила ему Париж.