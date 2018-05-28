Девятилетний мальчик погиб от удара током в красноярском селе

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Следователи проводят проверку по факту гибели от удара током 9-летнего ребенка в красноярском селе Новокурск, сообщает пресс-служба СУ СКР по краю в понедельник.

"По предварительным данным, мальчик играл в огороде у бабушки с дедушкой, поскользнулся на мокрой траве, и, чтобы не упасть, схватился рукой за оголенный электрический провод, кабель оказался под напряжением. Мальчик получил разряд электрического тока и упал на землю" - сообщается в пресс-релизе.

Его 9-летняя двоюродная сестра пыталась ему помочь, однако, сама получила электроразряд и потеряла сознание.

Подоспевшие на помощь взрослые сначала пытались привести детей в чувства самостоятельно, затем вызвали врачей. В результате несчастного случая мальчик скончался, девочка находится в больнице.