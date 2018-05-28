РСТ попросил разъяснить запрет на въезд автобусов в Москву во время ЧМ-2018

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Российский союз туриндустрии (РСТ) направил в Транспортную дирекцию по проведению ЧМ-2018 по футболу, а также в Минтранс РФ и Департамент транспорта Москвы письма с просьбой разъяснить ситуацию с запретом на въезд автобусов в Москву из-за чемпионата, сообщила в понедельник пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.

"РСТ направил письма в Транспортную дирекцию по проведению Чемпионата мира по футболу, а также в Минтранс и Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы с просьбой дать официальные разъяснения по вопросам, которые волнуют транспортников", - сказала она.

Ранее сообщалось, что в связи с указом об ограничении на въезд автобусов в города-организаторы ЧМ-2018, с 1 июня по 17 июля вводится запрет на въезд автобусов на территорию Москвы, Казани, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Сочи, Санкт-Петербурга. А с 1 июня по 30 июня - на территорию Екатеринбурга, Волгограда, Саранска, Калининграда. Исключение составляют автобусы, осуществляющие регулярные перевозки по муниципальным, межмуниципальным и смежным межрегиональным маршрутам, а также автобусы, оборудованные системой "ЭРА-ГЛОНАСС".

"Соответствующий указ был подписан еще год назад, постановление - в декабре 2017 года. Ожидалось, что за это время транспортники получат все необходимые уточнения и разъяснения, но до сих пор вопросы оснащения аппаратурой спутниковой навигации и направления владельцами машин уведомлений так и не решены. Правила есть только на бумаге, механизм практических действий не прописан", - рассказал порталу "Интерфакс" руководитель рабочей группы по автобусам РСТ Владимир Рабинков.

По его словам, непонятно, касаются ли ограничения по въезду автобусов, которые осуществляют перевозку по московской кольцевой автодороге без въезда в город, ведь там есть участки, которые "заходят" в город. Или же требования касаются автобусов, осуществляющих только въезда в Москву, или и тех, что движутся по Москве без выезда за пределы города.

Согласно указу, въезд в Москву и другие города разрешается только транспортным средствам, оснащенным аппаратурой спутниковой навигации, передающей информацию в системе "ЭРА-ГЛОНАСС", и направившим уведомление о въезде в "Транспортную дирекцию ЧМ". На основании этих документов формируется реестр автобусов для их идентификации.

Тем не менее, как отметил В.Рабинков, порядок подачи уведомлений о поездке, а также что конкретно должно содержаться в уведомлении, нигде не прописаны. На сайте транспортной дирекции указано только, что заявка формируется не менее чем за 48 часов до поездки, а внесение изменений возможно не позднее чем за 3 часа до выезда автобуса.

"А если автобус из-за транспортных пробок или других непредвиденных обстоятельств приехал раньше или позже времени, указанного в уведомлении, может ли он въехать в Москву? Неясно также, возможна ли оперативная замена, если автобус, на который подавалось уведомление, сломался или попал в ДТП? Наконец, что делать перевозчику, если сайт транспортной дирекции не принимает заявку или просто "висит"? Пока такое случается регулярно", - сказал он.

Много вопросов вызывает установка системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Она обязательна для всех машин, вмещающих более девяти пассажиров и выполняющих заказные, туристические или регулярные перевозки. Однако, по словам В.Рабинкова, есть проблемы не только с приобретением оборудования, потому что поставщиков мало, и они работают сейчас в авральном режиме, но и с его качеством. "На сегодняшний день полная неясность, как эта система будет функционировать. Оборудование новое, не отработанное, дает сбои, ошибки. Все это может привезти к серьезным проблемам в перевозке и создать трудности для туристов, ведь автобус с малейшим нарушением системы могут остановить, а пассажиров - высадить", - отметил он.