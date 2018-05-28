Главные новости
В РоссииГубернатор Магаданской области ушел в отставкуВ миреСпасший ребенка в Париже выходец из Мали получил французское гражданствоВ миреКанада решила лишить гражданства родившегося в Торонто сына российских разведчиков
В России ЧМ-2018

РСТ попросил разъяснить запрет на въезд автобусов в Москву во время ЧМ-2018

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Российский союз туриндустрии (РСТ) направил в Транспортную дирекцию по проведению ЧМ-2018 по футболу, а также в Минтранс РФ и Департамент транспорта Москвы письма с просьбой разъяснить ситуацию с запретом на въезд автобусов в Москву из-за чемпионата, сообщила в понедельник пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.

"РСТ направил письма в Транспортную дирекцию по проведению Чемпионата мира по футболу, а также в Минтранс и Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы с просьбой дать официальные разъяснения по вопросам, которые волнуют транспортников", - сказала она.

Ранее сообщалось, что в связи с указом об ограничении на въезд автобусов в города-организаторы ЧМ-2018, с 1 июня по 17 июля вводится запрет на въезд автобусов на территорию Москвы, Казани, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Сочи, Санкт-Петербурга. А с 1 июня по 30 июня - на территорию Екатеринбурга, Волгограда, Саранска, Калининграда. Исключение составляют автобусы, осуществляющие регулярные перевозки по муниципальным, межмуниципальным и смежным межрегиональным маршрутам, а также автобусы, оборудованные системой "ЭРА-ГЛОНАСС".

"Соответствующий указ был подписан еще год назад, постановление - в декабре 2017 года. Ожидалось, что за это время транспортники получат все необходимые уточнения и разъяснения, но до сих пор вопросы оснащения аппаратурой спутниковой навигации и направления владельцами машин уведомлений так и не решены. Правила есть только на бумаге, механизм практических действий не прописан", - рассказал порталу "Интерфакс" руководитель рабочей группы по автобусам РСТ Владимир Рабинков.

По его словам, непонятно, касаются ли ограничения по въезду автобусов, которые осуществляют перевозку по московской кольцевой автодороге без въезда в город, ведь там есть участки, которые "заходят" в город. Или же требования касаются автобусов, осуществляющих только въезда в Москву, или и тех, что движутся по Москве без выезда за пределы города.

Согласно указу, въезд в Москву и другие города разрешается только транспортным средствам, оснащенным аппаратурой спутниковой навигации, передающей информацию в системе "ЭРА-ГЛОНАСС", и направившим уведомление о въезде в "Транспортную дирекцию ЧМ". На основании этих документов формируется реестр автобусов для их идентификации.

Тем не менее, как отметил В.Рабинков, порядок подачи уведомлений о поездке, а также что конкретно должно содержаться в уведомлении, нигде не прописаны. На сайте транспортной дирекции указано только, что заявка формируется не менее чем за 48 часов до поездки, а внесение изменений возможно не позднее чем за 3 часа до выезда автобуса.

"А если автобус из-за транспортных пробок или других непредвиденных обстоятельств приехал раньше или позже времени, указанного в уведомлении, может ли он въехать в Москву? Неясно также, возможна ли оперативная замена, если автобус, на который подавалось уведомление, сломался или попал в ДТП? Наконец, что делать перевозчику, если сайт транспортной дирекции не принимает заявку или просто "висит"? Пока такое случается регулярно", - сказал он.

Много вопросов вызывает установка системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Она обязательна для всех машин, вмещающих более девяти пассажиров и выполняющих заказные, туристические или регулярные перевозки. Однако, по словам В.Рабинкова, есть проблемы не только с приобретением оборудования, потому что поставщиков мало, и они работают сейчас в авральном режиме, но и с его качеством. "На сегодняшний день полная неясность, как эта система будет функционировать. Оборудование новое, не отработанное, дает сбои, ошибки. Все это может привезти к серьезным проблемам в перевозке и создать трудности для туристов, ведь автобус с малейшим нарушением системы могут остановить, а пассажиров - высадить", - отметил он.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: ЧМ-2018, РСТ
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Суд арестовал главу МЧС Кузбасса по делу о пожаре в "Зимней вишне"Суд арестовал главу МЧС Кузбасса по делу о пожаре в "Зимней вишне"
По данным следствия, Мамонтов с 2017 года не проверял соблюдение требований пожарной безопасности в торговом центреПодробнее
 Губернатор Магаданской области ушел в отставкуГубернатор Магаданской области ушел в отставку
Временно исполняющим обязанности главы региона назначен мэр Нижнего Тагила Сергей НосовПодробнее
 Глава Якутии ушел в отставкуГлава Якутии ушел в отставку
Егор Борисов сообщил в инстаграмме, что ушел по собственному желаниюПодробнее
 Бизнесмен Борис Минц уехал в Лондон с сыновьямиБизнесмен Борис Минц уехал в Лондон с сыновьями
Сыновья Минца перевезли в Великобританию свои семьиПодробнее
Легкомоторный самолет разбился в Волгоградской областиЛегкомоторный самолет разбился в Волгоградской области
Пилот самолета погиб на местеПодробнее
 Очередная "прямая линия" с Путиным выйдет 7 июняОчередная "прямая линия" с Путиным выйдет 7 июня
Президент в прямом эфире ответит на вопросы гражданПодробнее
 Обвиняемый по делу "Зимней вишни" глава МЧС Кузбасса подал рапорт об увольненииОбвиняемый по делу "Зимней вишни" глава МЧС Кузбасса подал рапорт об увольнении
Срок задержания Александра Мамонтова продлен до 72 часовПодробнее
 Главе ГУ МЧС по Кемеровской области предъявили обвинение после пожара в "Зимней вишне"Главе ГУ МЧС по Кемеровской области предъявили обвинение после пожара в "Зимней вишне"
Его обвиняют в халатности и растратеПодробнее
 Путин заявил о желании РФ улучшить отношения с США вопреки ограниченным контактамПутин заявил о желании РФ улучшить отношения с США вопреки ограниченным контактам
Президент России отметил, что санкции Запада демонстрируют разрушение системы сотрудничества, которая создавалась десятилетиямиПодробнее
 Минобороны заявило, что фигурирующие у Bellingcat офицеры РФ были давно уволеныМинобороны заявило, что фигурирующие у Bellingcat офицеры РФ были давно уволены
В докладе исследовательской группы утверждается, что в переправке "Бука" из РФ в Донбасс участвовали российские офицерыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Забег зомби-ран в Сокольниках11 фото
26 мая
Забег зомби-ран в Сокольниках
Фотохроника 25 мая6 фото
25 мая
Фотохроника 25 мая
Лучшие фото недели11 фото
25 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииГубернатор Магаданской области ушел в отставкуВ миреСпасший ребенка в Париже выходец из Мали получил французское гражданствоВ миреКанада решила лишить гражданства родившегося в Торонто сына российских разведчиковВ миреПольша предложила разместить у себя постоянную военную базу СШАМосква"МегаФон" обязался запустить 5G в Москве к 2022 годуВ РоссииГлава Якутии ушел в отставку

Счета группы "Сумма" арестованы в рамках дела в отношении ее владельца

О наложенном аресте сообщила в суде Виктория Цирюлик - адвокат Зиявудина Магомедова Подробнее

Суд арестовал главу МЧС Кузбасса по делу о пожаре в "Зимней вишне"

Суд арестовал главу МЧС Кузбасса по делу о пожаре в "Зимней вишне"По данным следствия, Мамонтов с 2017 года не проверял соблюдение требований пожарной безопасности в торговом центре Подробнее

К ЧМ-2018 в парке Сокольники появится гигантская вувузела

Президент Италии поручил формирование правительства экономисту Коттарелли

Генсек НАТО призвал Россию признать ответственность за крушение MH17

Приговор обвиняемому в шпионаже украинцу Сущенко огласят 4 июня

Средняя посещаемость матчей РФПЛ в сезоне-2017/18 составила почти 14 тыс. человек

Руководитель Рособрнадзора призвал не критиковать ЕГЭ до завершения экзаменов

МИД РФ поддержал закон о контрсанкциях

В Петербурге предъявлено обвинение священнику и его жене по делу о гибели ребенка от ВИЧ

Косачев заявил об аннулировании его визы в США

Более половины россиян сочли выполнимыми большинство целей майского указа Путина

Суд снял арест с имущества однофамильца экс-вице-премьера Дагестана

Палестинского лидера Махмуда Аббаса выписали из больницы

Губернатор Магаданской области ушел в отставку

Губернатор Магаданской области ушел в отставкуВременно исполняющим обязанности главы региона назначен мэр Нижнего Тагила Сергей Носов Подробнее

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на севере Монголии

Суд поддержал застройщика в споре с мэрией Уфы по расселению горожан

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru