В Петербурге глава строительной компании осужден условно за хищение 250 млн рублей

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Петроградский районный суд приговорил к условному сроку и амнистировал генерального директора ЗАО "Инвестстрой-15" Сергея Худякова по делу о незаконном возмещении более 250 млн рублей НДС, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в понедельник.

"Худяков вину признал, от дачи показаний отказался. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком три года", - говорится в сообщении пресс-службы.

На основании постановления об амнистии к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне Худяков был освобожден от наказания.

Суд признал за налоговой инспекцией право требовать с него ущерб в порядке гражданского судопроизводства.

По версии следствия, в 2012 году Худяков предоставил заведомо ложную налоговую декларацию, на основании которой позже получил возмещение НДС из бюджета РФ на сумму 252 млн рублей. Похищенными из бюджета деньгами он распорядился по своему усмотрению.

Как сообщалось, ЗАО "Инвестстрой-15" является должником подконтрольного "Оборонсервису" ОАО "Главное управление обустройства войск" (ГУОВ). По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", компания находится в процессе ликвидации.

Как писал "Коммерсантъ", в 2009-2012 годах ГУОВ заключило с ЗАО "Инвестстрой-15" 38 договоров субподряда на строительство жилья для военных на более чем 25 тыс. квартир. Общая сумма контрактов превысила 63 млрд рублей. Часть объектов не была сдана. Кроме того, в июне 2014 года работа на стройках была приостановлена. Источник издания в ГУОВ говорил, что стоимость незавершенных работ на 15 объектах составляла 34,77 млрд рублей, а неотработанный аванс, обеспеченный гарантиями Банка Москвы, превысил 16 млрд рублей.

Большая часть субподрядов была получена ЗАО "Инвестстрой-15" от ГУОВ в 2009-2012 годах, когда министром обороны РФ был Анатолий Сердюков.