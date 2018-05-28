МИД РФ поддержал закон о контрсанкциях

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - МИД РФ поддерживает закон о контрсанкциях, в нынешнем виде он является оптимальным, заявил в понедельник директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко.

Выступая на заседании Комитета Совета Федерации по международным делам он напомнил, что с 2011 года, когда Вашингтон "свернул перезагрузку", США 52 раза вводили санкции против России.

Борисенко добавил, что в настоящее время под санкциями находятся 245 россиян и 439 российских юридических лиц.

На прошлой неделе Госдума приняла закон о санкциях против США и ряда других стран, ставший ответом на введенные Минфином США ограничительные меры.