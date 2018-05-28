Приговор обвиняемому в шпионаже украинцу Сущенко огласят 4 июня

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Мосгорсуд 4 июня вынесет вердикт обвиняемому в шпионаже украинцу Роману Сущенко, сообщил "Интерфаксу" в понедельник его защитник Марк Фейгин.

В ходе прений прокурор заявил, что считает доказанной вину подсудимого в шпионаже и попросил для него наказания в виде 14 лет колонии строгого режима. Защита настаивала на его невиновности.

"В последнем слове Сущенко заявил, что не признает вину, с обвинением не согласен, считает случившееся с ним спланированной провокацией российских спецслужб и просит вынести ему оправдательный приговор", - сказал Фейгин.

О задержании украинца "при проведении шпионской акции" в Москве стало известно 3 октября 2016 года. ФСБ считает Сущенко сотрудником Главного управления разведки минобороны Украины, который собирал данные о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии.

В свою очередь Фейгин утверждает, что Сущенко, который неоднократно посещал Россию, во время задержания находился в стране по личным мотивам.