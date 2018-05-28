За жульничество в первый день сдачи ЕГЭ в России удалили девять человек

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - На первых ЕГЭ основной волны этого года - географии и информатике - девять выпускников были удалены за шпаргалки или мобильные телефоны.

"По состоянию на 12:00 всего девять удаленных. Это совсем немного", - сказал глава Рособрнадзора Сергей Кравцов на брифинге в информационном центре ведомства в понедельник, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Результаты для удаленных на ЕГЭ будут аннулированы без права пересдачи.

"Не надо испытывать судьбу, пусть результаты будут честными", - отметил руководитель федеральной службы.

ЕГЭ по географии в понедельник писали около 24 тыс. человек, ЕГЭ по информатике - более 80 тыс. Экзамены закончились по всей России кроме Калининградской области, где выпускники заканчивают писать географию.

Основной период ЕГЭ проходит в России с 28 мая по 2 июля, в нем принимают участие 730 тыс. человек.