В минэкологии Подмосковья оценили сроки решения проблемы с полигоном "Ядрово"

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - После запуска высокотемпературного факела для сжигания свалочного газа на мусорном полигоне "Ядрово" в Волоколамском районе проблема с неприятным запахом и выбросами газа будет решена, сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

"Ситуация стабилизируется (...) после того, как будет запущен высокотемпературный факел. (...) Тема "Ядрово" с точки зрения негативного воздействия на окружающую среду будет решена за две-три недели", - сказал Коган на "круглом столе" в Москве.

Министр добавил, что дегазация тела полигона уже проведена.

"По "Ядрово" выбросы сократились в сотни раз, это показывает объективный контроль", - добавил глава ведомства.

Ситуация в Волоколамске обострилась в марте после выбросов свалочного газа на мусорном полигоне "Ядрово". К медикам с жалобами на плохое самочувствие обратились десятки детей. В районе начались митинги протеста с требованием закрыть полигон. 14 апреля "виновный" в выбросах свалочного газа старый участок полигона ("первая карта") перестал принимать мусор. Однако завоз мусора продолжился на "вторую карту" (новый участок) полигона, которая была построена по современным технологиям.

Ранее сообщалось, что к 15 июня все работы по дегазации полигона должны быть завершены.