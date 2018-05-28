У труппы Киркорова похитили костюмы перед концертом в Нижегородской области

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Неизвестные похитили сценические костюмы у труппы Филиппа Киркорова в городе Павлово Нижегородской области, где в понедельник должен состояться концерт артиста.

В пресс-службе Главного управления МВД по Нижегородской области сообщили агентству "Интерфакс", что кража была совершена в ночь на понедельник.

"В полицию поступило заявление, что из фуры около ФОК "Звезда" (помещение, где должен был состояться концерт Киркорова - ИФ) похищены костюмы, принадлежащие одному из известных артистов. Похищены восемь костюмов артистов кордебалета", - сообщил собеседник агентства.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции.

Пресс-секретарь Киркорова Ольга Алексеева подтвердила агентству "Интерфакс", что фуры со всем необходимым для выступления артиста находились около концертной площадки.

"В ночь на понедельник неизвестные вскрыли одну из них. Похищено восемь костюмов на общую сумму $11 тысяч", - сказала собеседница агентства, добавив, что представители певца написали заявление в полицию.

По словам Алексеевой, кража не повлияет на выступление Киркорова. "Концерт состоится. Все билеты проданы и нет причин, чтобы отменять шоу", - сказала она.