Россияне попытались провезти 1 кг кокаина из Доминиканы в музыкальной колонке

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Двоих россиян, пытавшихся пронести в музыкальной колонке через границу РФ 1 кг кокаина из Доминиканы, будут судить в Москве, сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре (ММТП).

"Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя г. Волгограда и 25-летней жительницы г. Москвы. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 п. "г" ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст.229.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенное группой лиц и в контрабанде наркотических средств)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, россияне приобрели кокаин в туристической поездке. "Во время прохождения таможенного досмотра в аэропорту Домодедово их действия пресечены правоохранительными органами. Материалы уголовного дела направлены в Домодедовский городской суд Московской области для рассмотрения по существу", - добавили в ММТП.