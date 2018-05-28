Что произошло за день: понедельник, 28 мая

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Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Главы двух регионов ушли в отставку: губернаторы Якутии и Магаданской области. Врио руководителя республики Якутия назначен Айсен Николаев, исполнять обязанности главы Магаданской области будет мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.

- Израильские СМИ сообщили, что Роман Абрамович получил гражданство этой страны. Некоторые источники уточняют, что он пока получил удостоверение, дающее право на постоянное проживание в Израиле.

- Мигрант из Мали спас повисшего на перилах балкона ребенка в Париже, взобравшись на четвертый этаж по другим балконам здания. Президент Франции Эммануэль Макрон оценил поступок и предоставил ему гражданство страны.

- Группа En+ Олега Дерипаски составила список льгот, которые могло бы предоставить государство, чтобы облегчить положение бизнеса под санкциями. В частности, узнал "Коммерсантъ", предлагается восполнить потери за счет увеличения тарифов на электроэнергию. Кроме того, En+ Group попросила правительство освободить энергокомпании группы от раскрытия, чреватого рисками для их контрагентов.

- "Газпром" заявил, что в процесс принятия решения Стокгольмского арбитража присудившего выплату в пользу "Нафтогаза" штрафа в $4,7 млрд, вмешалось постороннее лицо, и требует полной отмены решения.

- "Ведомости" сообщили, что часть расходов на финансирование мероприятий в рамках исполнения нового майского указа может быть покрыта за счет повышения НДС до 20%.

- Руководство Третьяковки провело пресс-конференцию по следам нападения вандала на картину Репина. После реставрации полотно "Иван Грозный и его сын Иван" будет выставляться в специальном бронированном стеклянном кейсе, а в момент нападения антивандального покрытия на стекле действительно не было. Руководство музея будет требовать от ресторанов при Третьяковке не продавать алкоголь.

- Польские СМИ узнали о готовности Варшавы выделить $2 млрд для размещения в стране постоянной военной базы США.

- Дмитрий Медведев утвердил распределение обязанностей между своими заместителями в правительстве нового созыва.

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