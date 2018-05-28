Бизнесмена Кима из "лондонского списка" отпустили из СИЗО под подписку о невыезде

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Гендиректора компании "Спецстройжильё-Груп" Эрнеста Кима, экстрадированного из греческой тюрьмы в Россию, выпустили из СИЗО, сообщил представитель уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Дмитрий Григориади.

"На днях следователь поменял меру пресечения для Эрнеста Кима с содержания в СИЗО на подписку о невыезде", - сказал журналистам в понедельник Григориади.

По его словам, Ким "стал вторым фигурантом "лондонского списка", вернувшимся в Россию, который дожидается разрешения своего дела на свободе".

Григориади отметил, что застройщик вошел в "лондонский список бизнес-омбудсмена Бориса Титова" в начале 2018 года. В этот список входят бизнесмены, покинувшие Россию из-за уголовного преследования, но желающие вернуться в страну.

По информации следствия, Ким в 2008 году заключил долевой договор с ОАО "Икмо" с обязанностью передачи 31 квартиры, но одну из квартир продал в обход компании. Позже Ким сообщил, что стороны урегулировали конфликт.

В начале февраля Титов назвал 16 предпринимателей, которые хотели бы вернуться на родину при условии, что они не попадут под арест. В мае бизнес-омбудсмен сообщил, что с президентом России согласован вопрос о возможном порядке возвращения бизнесменов из так называемого "лондонского списка", активно работа ведется по 11 фамилиям.

"Сейчас им вернуться в Россию нельзя, а доказать свою правоту просто невозможно, поскольку дело приостановлено. Если следственные органы восстанавливают дело, меняют меру пресечения с ареста на обязательство явки, после этого люди приезжают и в нормальном режиме, совместно со следственными органами, доказывают свою правоту", - отмечал Титов в интервью "Интерфаксу".