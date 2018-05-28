Объявившему голодовку Сенцову в колонии начали давать "поддерживающую терапию"

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов, объявивший 14 мая голодовку, находится под наблюдением врачей, он дал согласие на "поддерживающую терапию", говорится в сообщении на сайте Управления ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу.

"Сообщаем, что в настоящее время осужденный Сенцов, отказавшийся от приема пищи, находится под динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание. В настоящее время Сенцов начал получать поддерживающую терапию, на что дал свое согласие", - отмечается в сообщении ведомства.

Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в ЯНАО, известной как "Белый медведь". 14 мая 2018 года режиссер объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, которые, по его словам, незаконно удерживаются в РФ.

По информации тюремного ведомства, за время отказа от приема пищи ухудшения общего состояния здоровья не зарегистрировано, "на сегодняшний момент состояние его здоровья удовлетворительное".

"С осужденным регулярно проводятся беседы о негативных последствиях для организма, наступающих при длительном голодании", - добавили в УФСИН.

Как сообщалось, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории полуострова террористического сообщества. При этом российские власти считают крымчанина Сенцова гражданином РФ.