Медведев распорядился использовать наилучшие доступные технологии при перевалке угля

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о дополнении перечня областей применения наилучших доступных технологий (НДТ), сообщает сайт правительства РФ.

"Подписанным распоряжением к областям применения НДТ отнесено сокращение выбросов загрязняющих веществ при перевалке угля", - говорится в сообщении.

Цель принятого решения - предотвращение и минимизация негативного воздействия на окружающую среду, повышение санитарной и экологической безопасности на территориях морских портов и прилегающих территориях при перевалке и хранении угля, отмечают в правительстве РФ.